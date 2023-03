ECCO COME SARA' IL NUOVO TEATRO COMUNALE, SI ENTRERA' DA CORSO SAN GIORGIO. MA GIA' SI SA CHE I 10,7 MILIONI DI EURO DEL PNRR NON BASTERANNO...

Si entrerà da Corso San Giorgio nel futuro Nuovo Teatro comunale di Teramo e lì dove oggi c'è l'attività commerciale SottoSopra (scaduto il contratto a fine 2023 andrà via) il progetto prevede la realizzazione di un "intermedio" con un centinaio di posti a sedere. Nei rendering che pubblichiamo si intuisce, a grandi linee, come sarà il nuovo Teatro comunale che si realizzerà con 10,7 milioni di euro a valere sui fondi Pnrr. I tempi stringono, a maggio la gara d'appalto europea, entro il 31 luglio la firma del contratto e entro giugno 2026, come da tabella di marcia imposta dal Pnrr appunto, bisognerà rendicontare tutto. Ma già emerge che gli oltre 10 milioni di euro non saranno sufficienti per completare l'intera opera. Le novità? Archiviata l'ipotesi dell'abbattimento, si passa ad una ristrutturazione e adeguamento dell'attuale.Si torna al vecchio ingresso su Corso San Giorgio, anche per il bar del cineteatro. Con la realizzazione dell'intermedio si avranno 120 posti in più mentre all'interno del teatro il numero rimarrà invariato visto che ci sarà più spazio tra le sedute e si recupereranno i posti in galleria sfruttando la realizzazione di balconcini laterali. Dall'ingresso attuale da piazza Cellini si accederà a spazi da mettere a disposizione per attività culturali.