AGGREDITA E MINACCIATA AL SUPERMERCATO LA MADRE DI UNA SINDACA CHE SI E' RICANDIDATA

«Questa mattina alle 10 circa, presso il reparto frutta dell'EUROSPIN di Sant'Egidio, mia madre è stata, in modo improvviso quanto minaccioso, aggredita verbalmente da uno sconosciuto sulla settantina, magro capelli bianchi. Lei si trovava nel reparto ortofrutta, erano presenti nelle vicinanze delle casse diverse persone. Questo soggetto si è avvicinato e senza nessun preavviso o pretesto l'ha aggredita verbalmente. Il motivo? La politica ed il fatto che mia sorella avrebbe deciso di ricandidarsi!!! Mia madre è rimasta talmente impaurita che da questa mattina piange a casa».

Così scrive su facebook Franco Di Pietro, e la sorella alla quale fa riferimento è Cristina, Sindaco di Civitella, che ha appena deciso di ricandidarsi per il terzo mandato.

«Questo "cuor di leone" ha minacciato lei, ha offeso mio cognato e mia sorella (augurando a mia sorella le peggiori malattie) e vergogna assoluta ha detto che a mio padre gli sarebbe rimasto poco da vivere. Nella sua codardia, nell'affrontare una donna di 76 anni che è stata molto male, nel vedere arrivare mio padre è fuggito. Chiedo a tutti gli astanti che hanno assistito in quel momento di riferirmi, anche in privato, cosa hanno visto o sentito.

Mio padre ha fatto politica per tutta la vita, mia sorella da 15 anni e in questo lasso di tempo mai era accaduta una simile cosa! Ovviamente mi sono mosso immediatamente e vedrò il da farsi, e le testimonianze di terzi sarebbero un segno di civiltà di cui ringrazio tutti fin d'ora»