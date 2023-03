PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 CON UN GENERALE MIGLIORAMENTO

Carissimi ben ritrovati con le previsioni del tempo sulla nostra regione per domani giovedì 16 marzo.

In generale sul paese assisteremo ad un progressivo aumento di pressione da Ovest verso Est, ciò garantirà un tipo di tempo sereno o poco nuvoloso su buona parte delle regioni centro/settentrionali, nuvolosità variabile a tratti più compatta al mattino sulle regioni Adriatiche e su quelle peninsulari, su quest'ultime saranno possibili residue precipitazioni nel primo mattino ma in rapido miglioramento.

Sulla nostra regione ed in generale sul medio versante Adriatico al mattino residua nuvolositá variabile ma con ampie schiarite che si faranno strada nel corso della giornata, possibili locali addensamenti di passaggio sulle aree interne ma senza fenomeni collegati.

Il campo termico è previsto in diminuzione nei valori minimi, stazionarie nei valori massimi.

I termometri della notte saranno compresi fra -3/4°C, quelli diurni fra 3/12°C, la ventilazione risulterà moderata e sostenuta settentrionale.

Nel ringraziarvi per l'attenzione vi auguro una buona serata dandovi appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO