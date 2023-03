PERSONALE BALTOUR, REVOCATO LO STATO DI AGITAZIONE

Si è concluso con esito positivo il tavolo prefettizio di conciliazione tenutosi nel pomeriggio odierno presso il Palazzo del Governo, richiesto dalle parti sindacali in relazione a varie problematiche che hanno interessato i dipendenti della ditta di trasporto pubblico

locale Baltour srl.

A fronte dell’impegno assunto dalla Baltour ad aderire alle richieste oggetto della vertenza, ed in particolare a non procedere alla disdetta degli accordi di secondo livello nei confronti del personale interessato, le Organizzazioni sindacali hanno revocato lo stato di agitazione.