E' MORTO FRANCO IACHETTI, FU PER DIECI ANNI PRESIDENTE DEL BIM

Si è spento Franco Iachetti. Per dieci anni presidente del BIM, dove lo ricordano con grande affetto unendosi al dolore dei familiari, Iachetti era uomo che nutriva una sana passione per la politica, una passione che aveva coltivato negli anni con grande impegno, sedendo per oltre vent'anni in Consiglio Comunale a Montorio, città della quale era stato anche vicesindaco. Era stato anche Presidente della Commissione di Garanzia del Partito Democratico provinciale, oltre che componente del Centro Ceramico Castellano. Aveva 74 anni, da tempo stava combattendo contro una malattia alla quale non si è mai arreso, fino alle due di stanotte. Lasca la moglie Gisella Trullo e una figlia, dottoressa. I funerali dovrebbero essere celebrati domani alle 15 a Montorio, nella chiesa di San Rocco.