DONNE E SPORT, IL "MAMANET" CONQUISTA TERAMO

Il Mamanet conquista Teramo. Stiamo parlando del gioco del Cachiball che fonde la pallavolo e palla rilanciata con regole semplici e che è riservato alle mamme e alle donne sopra i 35 anni. Uno sport che arriva da Israele e che si sta diffondendo in tutto il mondo, trasformandosi come accaduto nel paese d'origine in una grandissima organizzazione sociale creata da mamme e rivolta alle mamme, molte delle quali per la prima volta chiamate ad una pratica sportiva. I benefici che esse ne ricavano ricadono in maniera positiva sulle loro famiglie, chiamate a partecipare agli eventi in programma, proponendo uno stile di vita sano ed attivo. Oggi il movimento in Israele è sostenuto dal CSIT con più di 10.000 mamme che giocano creando una comunità sempre più forte. A promuove il Mamanet in Italia è l’AICS. E a Teramo, dalla primavera del 2022, è operativa la società Respira libera Mamanet Teramo impegnata a coinvolgere e invogliare le donne teramane a fare questa nuova esperienza al fine di promuovere lo sport, l’integrazione nonché il proprio territorio. Uno sport come riscatto da ogni forma di discrimnazione. La società locale, nata grazie all'iniziativa della presidente Francesca Filipp affiancata dalla coach Gianna Modonato, ha già preso parte con le sue squadre Tiger e Gran Sasso a diversi tornei amichevoli e si è piazzata meritatamente nella classifica del campionato nazionale Mamanet disputato a Roma. Nuovi tornei e campionati sono in programma.