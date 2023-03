CASTELLALTO / "CAMBIO DI SITO PRODUTTIVO", LA PUREM PERDE ALTRI PEZZI. ALLARME PER I LAVORATORI. FIM CISL E FIOM CGIL: "NON C'E' TEMPO DA PERDERE"

"Cambio sito produttivo". E' nell'oggetto di una mail arrivata alla Purem di Castellalto, nelle scorse ore, che si concretizzano tutte le preoccupazioni sul futuro dello stabilimento teramano denunciata ampiamente dai sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil nei giorni scorsi. La produzione che la Purem cura per il sito della FCS di Melfi prenderà la via della Germania tra meno di un mese. Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori che si ritrovano due binari disastrosi all'orizzonte prossimo: perdere la produzione finora fatta per gli stabilimenti di Stellantis a Melfi e, nel 2024, dover assistere allo sbarco nella sola Romania di una commessa che, al contrario, doveva essere lavorata per il 50% a Villa Zaccheo. Due batoste, una dietro l'altra, per i 70 lavoratori della multinazionale simbolo del settore Automotive nel teramano. "Il tavolo sul futuro dell'Automotive va convocato subito, non c'è altro tempo da perdere" chiedono i segretari provinciali di Fim Cisl, Marco Boccanera, e Fiom Cgil, Natascia Innamorati. Le preoccupazioni sindacali, dopo la mail scoperta poche ore fa, si trasformano in previsioni puntuali: la Purem perde pezzi, delocalizza all'estero. Meno di una settimana la società, interpelleta da noi, aveva risposto così: "La Purem by Eberspächer dipende completamente dalle strategie (regionali) di veicoli e di propulsione dei nostri clienti. Stiamo valutando tutti i possibili scenari futuri per lo sviluppo del nostro business regionale in Europa, che al momento include anche il nostro stabilimento produttivo a Castellalto". Evidentemente il sito di Castellalto è il meno incluso di tutti quelli valutati, visto quanto riportato nella mail...destinazione Germania. I sindacati attendono che le buone intenzioni della Politica si tramutino in una convocazione urgente del tavolo sull'Automotive. Insomma, pretendono al pari dei lavoratori che dalle chiacchiere si passi ai fatti. Se il 2024 sembrava lontano, il "cambio di sito produttivo" è già...domani.