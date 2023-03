TEMPO STABILE E SOLEGGIATO MA FREDDO AL PRIMO MATTINO

Buon pomeriggio a tutti, la pressione è di nuovo in aumento sulla nostra penisola a garanzia di tempo stabile e soleggiato ovunque.

Sulla nostra regione cielo sereno o poco nuvoloso con locali passaggi nuvolosi dalla seconda parte del giorno, tuttavia residui refoli freddi orientali manterranno le temperature al primo mattino particolarmente fredde.

I termometri notturni si attesteranno fra i -3/3°C mentre le massime fra 9/13°C, la ventilazione come detto si manterrà sostenuta dai quadranti orientali con la tendenza ad attenuazione in serata quando l'anemometro si disporrà da SW.

Per oggi è tutto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO