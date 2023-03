ESPLOSIONE DI UNA PALAZZINA A SANT'OMERO, IL SINDACO ORDINA IL RIPRISTINO DEI LOCALI

Il sindaco di Sant'Omero a seguito dell'esplosione della palazzina avvenuta il 7 gennaio 2023 alle ore 12,45 circa a Sant'Omero in località centro storico, ha emanato apposita ordinanza di ripristino è messa in sicurezza dei locali, dichiarati inagibili a seguito dell'esplosione

Quindi i proprietari degli immobili, coinvolti e danneggiati a seguito di esplosione, è stato intimato loro la messa in sicurezza, da decorrere dalla data della notifica del provvedimento

Il sindaco ha diffidato entro 30 giorni i proprietari degli immobili, ripristino dello Stato dei luoghi messi in sicurezza

Tra i coinvolti, vi sarebbe un consigliere comunale di maggioranza.