ELEZIONI 14-15 MAGGIO/ TERAMO CERCA SCRUTATORI DISOCCUPATI O INOCCUPATI ENTRO IL 7 APRILE

Si rende noto che i cittadini già inseriti nell’Albo degli scrutatori del Comune di Teramo che intendano

candidarsi all’espletamento delle funzioni di scrutatore di seggio elettorale in occasione delle elezioni

amministrative previste per domenica 14 e lunedì 15 maggio prossimi, nonché per l’eventuale turno di

ballottaggio, dovranno presentare, entro e non oltre VENERDÌ 7 APRILE 2023, apposita istanza in cui

dichiarino di essere in possesso dello status di disoccupati/inoccupati o di studenti non lavoratori.

Per manifestare il proprio interesse ed inoltrare la domanda è necessario collegarsi al sito del Comune

dove, nella sezione ‘Comunicazioni dai settori’ è pubblicato l’apposito Avviso, contenente i dettagli e la

descrizione delle modalità operative.

Qualora le domande pervenute nei termini fossero in numero superiore a quello occorrente, si procederà al

sorteggio pubblico tra gli iscritti all'Albo, inserendo quelli in eccesso nell'elenco degli scrutatori supplenti.

Diversamente, nella ipotesi in cui le domande pervenute dovessero risultare insufficienti, per i posti

mancanti, si procederà al sorteggio degli scrutatori.

La Commissione Elettorale Comunale, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, a campione, circa la

veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.

Non potranno essere prese in considerazione le istanze:

- pervenute fuori termine (oltre il giorno 7 aprile 2023);

- prive della sottoscrizione del richiedente;

- prive del documento di riconoscimento del richiedente;

- richiedente non iscritto nell’Albo unico degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Teramo e/o non

in possesso degli altri requisiti previsti dal presente avviso.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Elettorale Comunale ai seguenti recapiti:

0861/324302 – 0861/324308 oppure è possibile recarsi presso gli uffici situati in Piazzale S. Francesco

(parcheggio multipiano) negli orari di apertura al pubblico.