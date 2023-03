GRAVE UN OPERAIO FERITO AD UNA GAMBA DOPO LA CADUTA DA UN MULETTO

Un operaio di 39 anni si è ferito all'interno dell'azienda Plast Tech, a Sant'Egidio alla Vibrata. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita. Il 39enne sarebbe stato travolto da un muletto guidato da un altro operaio mentre spostava delle merci all'interno della ditta. Immediati i soccorsi dei colleghi attirati dalle urla dell'operaio. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 di Sant'Omero. Il ferito dopo essere stato stabilizzato sul posto per un grave trauma all'arto inferiore ed è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove, molto probabilmente nelle prossime ore verrà sottoposto a intervento chirurgico. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Egidio, della compagnia di Alba Adriatica e gli uomini di prevenzione e sicurezza sul lavoro della Asl di Teramo.