CASA DI RIPOSO / SI LANCIA DAL SECONDO PIANO, ANZIANO OSPITE MUORE SUL COLPO

Si è lanciato dalla finestra della stanza che condivideva con un altro anziano ed è morto sul colpo, dopo aver fatto un volo di quasi dieci metri. E' accaduto all'alba di oggi, intorno alle 5.30, all'interno della Casa di riposo "De Benedictis" di Teramo, nello stabile che si affaccia proprio su viale Crispi (non il residence, per intenderci). Inutili i soccorsi del 118 arrivato con un'ambulanza su richiesta dell'Asp 1: per l'anziano, un ultra 80enne, non c'è stato nulla da fare. Da ricostruire, ora, l'esatta dinamica del tragico episodio e qualora venisse confermata l'ipotesi del suicidio, capirne le cause. Indagano i carabinieri della Compagnia di Teramo.