FURTI SERIALI AL PARCO FLUVIALE, FENESTRINI ROTTI E BORSE RUBATE. LA DENUNCIA CORRE SUI SOCIAL

Finestrini spaccati e borse rubate dal sedile: questo è quanto emerge dalla denuncia-social di una delle vittime dei furti con danneggiamento alle proprie auto. Dall'inizio del mese, infatti, sono già due i casi di tale delinquenza avvenuti presso Via del Tiro a Segno, la strada che, per intenderci, collega il Parco Fluviale del Vezzola con la rete urbana e vede affacciarsi tra le varie abitazioni la rinomata palestra Wellness e il polo scolastico IC D'Alessandro - Risorgimento e l'asilo nido L'Aquilone. Entrambi si sono ripetuti a distanza di una settimana con le stesse dinamiche: finestrino rotto e furto delle borse. L'unica differenza finora riscontrata è che dalla prima vittima il ladro (o più di uno) è riuscito a ricavare solo un misero mazzo di chiavi, perchè la persona coinvolta aveva portato con sè in palestra gli effetti personali, mentre la seconda vittima è ancora in cerca di borsa e portafoglio, tanto da pubblicare un annuncio su uno dei gruppi Facebook cittadini per velocizzare le ricerche. Alla luce del duplice episodio, quindi, viene da pensare che si debba prestare particolare attenzione se si ha intenzione di parcheggiare in quella zona. Sarà stato un caso che le due autovetture prese di mire fossero entrambe rosse?