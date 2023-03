VIDEO/ NASCE UNA RETE DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

La Presidente Provinciale delle Acli Simona Mazzilli e la Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Abruzzo APS Paola Federici, hanno tenuto oggi una conferenza stampa per la presentazione dell'accordo che hanno sottoscritto le varie associazioni.

Le Acli, avendo a cuore la tutela e i diritti della persona e la sua dimensione nella società, sono state contattate dal Tribunale del Malato, organismo di Rete Nazionale di Cittadinanzattiva APS, la cui parola d'ordine è "perché non accada ad altri", e di pensare insieme a loro di fornire da parte delle Acli, un ulteriore servizio che si aggiunge ai molteplici che le Acli già offrono, servizi tesi sempre alla promozione del benessere della persona intesa sia come singola sia nelle aggregazioni e da parte di Cittadinanzattiva APS, un rafforzamento ed una intensificazione della propria azione di difesa dei diritti dei cittadini spesso troppo soli dinanzi aI sistema sanitario.

Scopo della convenzione è quello di ampliare il raggio di penetrazione tra i cittadini e il Tribunale del Malato, che ha un proprio sportello presso l'Ospedale Mazzini di Teramo, raccogliendo istanze e reclami per segnalare i disservizi del sistema sanitario. Nella prassi, quindi, i cittadini per segnalare casi di malasanità o violazioni di diritti o disservizi sanitari, potranno rivolgersi non più al solo sportello del Tribunale del Malato ma anche agli sportelli ACLI CAF, Patronato, CAA e Circoli Acli del territorio per effettuare le segnalazioni che gli sportelli stessi gireranno al Tribunale del Malato a partire da lunedi della prossima settimana.

