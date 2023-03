VIDEO/ GIORNATE FAI DI PRIMAVERA IN ABRUZZO, ECCO IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Questa mattina, in Consiglio regionale, sono stati presentati gli eventi collegati alle Giornate FAI di Primavera che si svolgeranno nel weekend del 25 e 26 marzo. In Abruzzo, saranno 32 i luoghi visitabili in 11 borghi presidiati dai volontari FAI. L'iniziativa è stata presentata da Roberto Di Monte, presidente regionale FAI e Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale.