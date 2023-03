CONTINUA IL BEL TEMPO IN TUTTA LA PENISOLA

Carissimi amici buonasera e ben ritrovati con le consuete previsioni del tempo pomeridiane.

Tende a rinsaldarsi un promontorio di alta pressione di matrice sub tropicale sulla nostra penisola, ciò favorirà un tipo di tempo stabile e soleggiato su buona parte del paese, anche se dal pomeriggio saranno possibili passaggi nuvolosi di tipo stratiforme sulle regioni centro settentrionali ma senza fenomeni di rilievo.

Sul medio versante adriatico al mattino cielo pressoché sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali ed in quelle pomeridiane saranno possibili locali stratificazioni di passaggio ma senza precipitazioni da segnalare.

Le temperature sono previste in generale aumento, i termometri della notte si attesteranno fra 1/5°C mentre quelli del giorno fra 12/15°C, la ventilazione risulterà debole meridionale.

Per stasera ci fermiamo qui, vi do appuntamento a domani con le previsioni per Domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO