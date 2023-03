TERAMANA VINCE DUE MILIONI GRATTANDO UN BIGLIETTO DA DIECI EURO

Sarebbe una teramana, poco più che cinquantenne, che frequenta abitualmente il Centro Conmerciale, la vincitrice dei due milioni di euro “grattati” su un biglietto del "Tutto per tutto", acquistato nella stazione di servizio Ip lungo la Teramo-mare. Un biglietto da dieci euro, simile a quelli che la donna acquista una volta a settimana, tentando la fortuna, venduto il 27 dicembre, ma del quale non si è saputo nulla fino a poche ore fa, quando è arrivata la comunicazione ufficiale delle vincite dell’ultimo trimestre del 2022. Il biglietto è stato infatti presentato all’incasso e il premio da due milioni di euro (meno le tasse) è stato pagato alla fortunata vincitrice. Sull’identità della quale, ovviamente, non si sa nulla, i gestori del bar della stazione di servizio a ridosso del Centro Conmerciale, non sanno chi sia, ma in città da qualche settimana si racconta di una grossa vincita realizzata col gratta e vinci da una donna che ha, per ragioni professionali, costanti frequentazioni con il Centro Commerciale Gran Sasso, fermandosi spesso per un caffè in quel bar.