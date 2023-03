VENDONO ON LINE AD UN TERAMO UNA POLIZZA FALSA, DENUNCIATI PER TRUFFA INFORMATICA

I Carabinieri delle Compagnie di Teramo, Alba Adriatica e Giulianova hanno setacciato il territorio di competenza con lo scopo di prevenire e reprimere i reati in genere con particolare attenzione per quelli contro il patrimonio.

Sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria 4 soggetti:

I Carabinieri della Stazione di Teramo a seguito di complessi accertamenti hanno denunciato due persone per truffa informatica. Gli stessi tramite una piattaforma web avevano venduto ad un teramano una polizza assicurativa per una autovettura per un valore di 577 euro, tuttavia la polizza si era rilevata falsa;

I Carabinieri della Stazione di Torricella Sicura denunciavano un uomo per la violazione di misure a cui era sottoposto. In particolare lo stesso era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Torricella, tuttavia i Carabinieri lo trovavano nel Comune di Teramo;

I Carabinieri della Sezione Radiomobile segnalavano un soggetto, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Teramo. L’uomo infatti veniva trovato in città nonostante gli fosse stato vietato.