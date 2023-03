RUBA BICICLETTA DA 10MILA EURO, DENUNCIATO



Ad Alba Adriatica i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per evasione: lo stesso non veniva trovato all’atto del controllo presso la propria abitazione ove era stato ammesso a scontare gli arresti domiciliari;

Sempre ad Alba i Carabinieri rinvenivano, a seguito di perquisizione, nell’abitazione di un uomo una bicicletta da corsa marca “Pinarello”, rubata alcuni giorni prima in una locale rivendita. L’uomo veniva denunciato per ricettazione, la bicicletta del valore di euro 10.000 circa veniva restituita al legittimo proprietario;

A Martinsicuro e Sant’Egidio alla Vibrata a seguito di mirati servizi antidroga i Carabinieri delle locali stazioni denunciavano due soggetti trovati rispettivamente in possesso grammi 35 di hashish suddiviso in dosi e grammi 45 circa della medesima sostanza sempre suddivisa in dosi

Ad Alba Adriatica i Carabinieri della locale stazione denunciavano un uomo per l’accensione di un fumogeno durante una competizione sportiva. Il soggetto che è stato individuato a seguito di accertamenti seguenti all’incontro di calcio tra Alba Adriatica 1968 e Giulianova, tenutosi il 12 marzo scorso sarà anche proposto per l’emissione del DASPO;

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Alba Adriatica denunciavano una coppia per furto aggravato. Gli stessi all’esito di attività investigative venivano riconosciuti quali autori di un furto ai danni di un’auto lasciata in sosta nel lungomare di Tortoreto. A seguito della perquisizione in possesso dei due sono stati trovati alcuni oggetti asportati dall’auto.