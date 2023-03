LE RUBANO LA BORSA NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO MENTRE CARICA LA SPESA



A Giulianova i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, su ordine del Tribunale dell’Aquila, traevano in arresto un uomo che già sottoposto agli arresti domiciliari aveva più volte violato la misura. L’uomo è stato condotto in carcere dove dovrà scontare la pena residua di anni 18 e mesi 8 di reclusione per cumulo di pene attinenti vari furti e rapine;

Ad Atri i Carabinieri della locale Stazione denunciavano una coppia per furto. I due a seguito di indagini venivano riconosciuti quali autori di un furto di una borsetta avvenuto nel parcheggio di un supermercato, dove approfittando della distrazione della proprietaria che stava caricando la spesa sulla macchina si appropriavano della borsetta lasciata sul sedile dell’auto.

Durante il servizio sono stati controllati 18 esercizi pubblici e 22 persone sottoposte a misure restrittive presso le rispettive abitazioni. In totale sono stati identificati 117 persone e controllati 67 mezzi.