AL MATTINO POCO NUVOLOSO, PEGGIORA IN SERATA CON PRIME PRECIPITAZIONI FRA SERA E NOTTE

Cari amici buon sabato a tutti voi, il tempo di domenica al mattino trascorrerà in compagnia del cielo poco nuvoloso ma con il passare delle ore nuvolosità in generale aumento, in serata e notte successiva possibili prime precipitazioni fra il Sud delle Marche ed il Nord Abruzzo, a causa di un cavo d'onda depressionario di matrice Atlantica che produrrà una certa instabilità atmosferica nella giornata di lunedì sulle regioni centrali della nostra penisola ed in generale anche sulla nostra regione.

Le temperature per la giornata di domani sono previste ancora in lieve aumento, i valori minimi saranno compresi fra 3/8°C i valori del giorno si attesteranno fra 12/15°C, la ventilazione risulterà debole meridionale.

Nell'augurarvi un felice fine settimana a tutti vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO