SPIAGGE, DAGLI OMBRELLONI AI LETTINI ARRIVANO AUMENTI FINO AL 10-20% IN ABRUZZO

Stessa spiaggia, stesso mare, ma prezzi saranno più alti. Si avvicina l'estate e gli abruzzesi, come ogni anno, devono fare i conti con i rincari di ombrelloni e lettini che in alcune località potrebbero costare anche il 20% in più. Calmierare i prezzi tuttavia pare impossibile. I balenatoriik dicono che anche se non siamo proprietari della spiaggia dobbiamo pagare l'Imu, a differenza di ciò che avviene nel resto d'Europa il servizio di salvataggio è a nostro carico, versiamo un'Iva del 22% rispetto al 10% del comparto turistico e a pagare sarà, come sempre il turista.

In Abruzzo la scorsa stagione gli incrementi sono stati contenuti, quest'anno andrà peggio. «L'aumento dei listini terrà conto almeno dell'inflazione acquisita del 10% e dei sovracosti dell'estate 2022 che non abbiamo fatto in tempo ad ammortizzare - calcola Gianluca Grimi, presidente regionale di Assoturismo Abruzzo - Cercheremo di fare il massimo sforzo, dichiara a Il Messaggero, per assorbire il colpo devastante che abbiamo accusato l'anno passato con le bollette e non scaricarlo tutto sui clienti».

A Pescara Riccardo Padovano, presidente Confcommercio e del sindacato balneari, conferma lo scenario: rincari prevedibili tra il 6 e il 10% su tutti i servizi, bar e ristoranti inclusi, meno sulle tariffe giornaliere. A Giulianova l'affitto di ombrelloni e lettini salirà del 10%, come nelle spiagge della fascia chietina (Ortona, Lanciano e Vasto). «Ma non oltre, perché altrimenti si perdono i clienti - riflette Giuseppe Susi di Fiba Confesercenti - Preferiamo limitare gli aumenti entro questa cifra limando i guadagni, purtroppo non è detto che basti».