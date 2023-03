UNDICI PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO D'EBBREZZA E DUE DENUNCE PER PATENTI MAI CONSEGUITE

I Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche e/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione.

Il servizio, che ha toccato quasi tutti i comuni della provincia teramana è stato effettuato presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione. Inoltre le piazze principali della città di Teramo sono state presidiate dalla Stazione Mobile dei Carabinieri.

Nel corso del servizio, che ha visto il controllo di oltre 150 mezzi e l’identificazione di circa 280 persone, si è proceduto a:

Denunciare nove conducenti di mezzi trovati positivi all’alcool, per tutti oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente. In una circostanza il Radiomobile della Compagnia di Alba adriatica ha rilevato che il conducente aveva un tasso di alcool pari a 2.51 G/L in pratica 5 volte il limite consentito;

Denunciare due conducenti di auto, che fermati mentre procedevano con fare incerto e che seppur presentavano la sintomatologia tipica di chi ha bevuto, alito vinoso difficoltà di equilibrio etc., rifiutavano di sottoporsi ad accertamento con l’etilometro. Anche in tali circostanze è stata ritirata la patente di guida;

Deferire un soggetto che controllato alla guida della propria autovettura veniva trovato in possesso di una dose di grammi 0.5 di cocaina. Lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tendenti ad accertare l’eventuale uso di stupefacenti è stato privato della patente di guida. Inoltre sarà segnalato alla prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti;

Denunciare tre conducenti sorpresi alla guida di autovetture senza essere in possesso della prescritta patente di guida. In uno dei casi il Radiomobile della Compagnia di Teramo ha appurato che il conducente aveva avuto la patente revocata da oltre due anni per molteplici violazioni per guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di stupefacenti. Negli altri due casi rilevati dalla Radiomobile di Alba Adriatica e da quella di Giulianova i Carabinieri hanno appurato che i conducenti erano sprovvisti di patente in quanto mai conseguita;

Dall’inizio del corrente anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, in tutte le sue componenti, hanno proceduto a denunciare:

29 conducenti trovati positivi all’alcool ovvero che si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro;

6 conducenti trovati positivi agli stupefacenti ovvero che hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti;

10 conducenti trovati alla guida sprovvisti di patente di guida perché revocata, sospesa o mai conseguita;

7 soggetti sorpresi alla guida di mezzi senza la prescritta copertura assicurativa ovvero con polizza falsa.

Tale dispositivo si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, la prefata tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati inerenti l’abuso di alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada.