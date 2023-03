VIDEO / IL PROF PIU' AMATO DEL WEB RIEMPIE IL CENTRO COMMERCIALE DI TERAMO CON LA SUA "FISICA CHE CI PIACE"





In tantissimi oggi al Centro Commerciale Gran Sasso per ascoltare Vincenzo Schettini, il professor Vincenzo Schettini e la sua “La Fisica che ci piace”. Vera e proprio start del web, Schettini ha riempito il “Gran Sasso” di ragazzi e docenti, con tante dirigenti scolastiche teramane in prima fila, per spiegare dal vivo quello che racconta nei suoi video, divertenti, vivaci e arguti i suoi video, capaci di rendere “accessibile” la fisica anche a chi ha sempre sfiorato la sufficienza in questa materia.

