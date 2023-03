CHE TEMPO FA / LA SETTIMANA COMINCERA' CON FREDDO E PIOGGIA

Buona domenica pomeriggio carissimi amici e auguri a tutti i papà che ci seguono nei nostri aggiornamenti meteo, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da una generale instabilità atmosferica su buona parte delle regioni centro/settentrionali della penisola, dove non mancheranno occasioni per precipitazioni e nevicate sui rilievi appenninici a quote di media/alta montagna.

Sulle regioni del medio versante Adriatico ed in generale sulla nostra regione al mattino nuvolosita compatta che darà luogo a piogge fra il debole e moderato su buona parte del territorio entro le ore pomeridiane e serali, nevicate sui rilievi appenninici a quote superiori ai 1700mt di altezza.

Le temperature si attesteranno fra i 5/10°C nei valori minimi e fra 8/14°C in quelli massimi, la ventilazione spirerà debole meridionale sui settori occidentali, debole orientale sui settori Adriatici.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO