PESCARA RINVIA LA TARI, TERAMO RECUPERA TUTTA INSIEME QUELLA DI QUATTRO ANNI CON SUPERBOLLETTE (SENZA RATE)

Mentre a Pescara slitta la prima rata della TaRi, perché il Comune vuole evitare di caricare i cittadini di un eccesso di bollette, a Teramo arrivano solleciti e intimazioni per il recupero degli ultimi anni. Molti cittadini, infatti, si sono visti recapitare le raccomandate con i conti del periodo 2017 - 2020, con relativo interessi. Somme anche importanti, che il Comune richiederebbe in un’univa soluzione, non essendo presente nella raccomandata la possibilità di una rateizzazione. In molti adesso scriveranno all’Ufficio TaRi per chiedere dilazioni, avviando così una corrispondenza con gli uffici che Isi sarebbe potuta evitare con un semplice prestampato. È successo anche il caso paradossale di chi, pur avendo chiesto al Comune se avesse debiti sospesi, non ha ricevuto risposta e oggi si ritrova con una intonazione carica di interessi. Ribadiamo: il recupero delle somme dovute è giusto, andrebbe fatto tutti gli anni, anche perché la TeAm in house ha costi importanti, visto anche il personale occupato e i recenti - necessari - investimenti in comunicazione, ma quelle che ai cittadini sembrano sbagliate sono le modalità. Infatti, piovono ricorsi…