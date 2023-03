A14 / TAMPONAMENTO IN GALLERIA TRA AUTO, FURGONE E AUTORTICOLATO. GRAVE UN UOMO RIMASTO INCASTRATO. AUTOSTRADA BLOCCATA

Drammatico tamponamento sotto la galleria Solagne, dopo l'uscita Atri-Pineto direzione sud, sull'autostrada A14. Un mezzo pesante, un furgone e una Bmw sono rimasti coinvolti in un tamponamento in cui, per quanto si riesce ad apprendere fino a questo momento, ha avuto la peggio il conducente del furgone, rimasto incastrato nello schianto sotto l'autoarticolato e per il quale si è reso indispensabile l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto sia da Pescara, coi mezzi scortati dagli agenti della sottosezione della polizia autostradale, sia da Teramo con quattro vigili costretti a raggiungere a piedi il luogo dell'incidente. I medici arrivati in eliambulanza, alla fine, sono intervenuti in loco stabilizzando il ferito più grave il quale, poi, è stato trasferito con una medicalizzata della Croce rossa all'Ospedale di Pescara. Soccorsa, sempre in galleria, la donna passeggera della Bmw. L'incidente è avvenuto poco prima delle nove di oggi, all'interno della galleria autostradale in cui si procede a doppio senso di marcia. Per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti della sottosezione della Polizia autostradale, i tre mezzi si sono tamponati in quest'ordine: autoarticolato, furgone e autovettura. Traffico autostradale chiaramente in tilt, in direzione sud con una coda di oltre un chilometro e mezzo. Sul luogo dell'incidente si sono portati anche due mezzi del 118 di Teramo, in supporto ai colleghi arrivati da Pescara

---NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ---