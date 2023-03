VIDEO / STALLI BLU E MISURE, IL COMUNE: "ABBIAMO SCOPERTO LA DIMENSIONE FRACASSA" E ACCUSA IL CONSIGLIERE DI ESSERE IN "MALAFEDE"

"O i metri non esistevano quando, chi ha governato prima di noi, ha rifatto gli stalli blu a piazza Verdi oppure il consigliere Franco Fracassa non solo è in malafede ma mente sapendo di mentire". Non usano mezzi termini sindaco Gianguido D'Alberto e assessore al traffico e alla viabilità Antonio Filipponi nel replicare a Fracassa ("E preciso, fin d'ora, che sarà l'ultima volta visto che aver risposto a più di una interrogazione in Consiglio non è servito, evidentemente...", ndr), sulla questione stalli in città e sopratutto stalli blu in Piazza Verdi. "Le strisce che il consigliere ha misurato sono quelle fatte anni e anni fa, la Easy Help ancora non interviene su quell'area e quando interverrà ci saranno stalli in regola e saranno 14 in meno rispetto a quelli che si contano oggi", spiega Filipponi. "Quando Fracassa vi ha detto che oggi in piazza Verdi ci sono 14 stalli in più...ma, mi chiedo, in più rispetto a cosa?". Nei prossimi giorni, il Comune farà ridisegnare le strisce blu dei parcheggi in piazza Verdi prendendo a riferimento la norma ministeriale che "ha disciplinato tutta l'operazione sui parcheggi a pagamento" e cita il decreto 6792 del 5 novembre 2001: "Lo facciamo, nonostante i lavori della iReteGas non sono ancora del tutto completati. Vorrà dire che, quando la società interverrà coi lavori, andremo a farle rifare anche gli stalli". Il sindaco non ammette altre sortite: "A me, a noi, proprio non piace parlare del passato. Stiamo facendo di tutto per farlo dimenticare ai cittadini teramani...Ma non è accettabile che si svalichi la dimensione politica degli interventi e delle posizioni. Allora, se accade questo, significa che si va oltre, si va su un altro piano e il Comune tutelarci". Gli fa eco l'assessore Filipponi: "Il consigliere continua a minacciarci di presentare esposti. Se continua a dichiarare il falso saremo noi, insieme alla Easy Help. a depositare un esposto".

Mercoledì prossimo si terrà una conferenza stampa dedicata alle novità sui parcheggi in città. Tra queste, annuncia Filipponi, la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili. Come accadrà, ad esempio, a Campo Boario con 15 euro/mese come abbonamento e 0.40 euro/l'ora: "Realizzeremo i primi 40 stalli blu, per poi arrivare a oltre cento stalli. Ma rassicuro i dipendenti dell'Izs: non andremo minimanente a toccare gli attuali parcheggi bianchi, liberi".

ASCOLTA L'ASSESSORE ANTONIO FILIPPONI