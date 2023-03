FOTO-VIDEO/ RICOSEGNATE TRA MILLE DIFFICOLTA' DA FINORI ALLA GST LE CHIAVI DELLA CABINOVIA, MAGAZZINO E ATTREZZI

Riconsegnate, tra un tira e molla durato fino alle 12,30 di oggi, le chiavi della cabinovia, del magazzino e delle attrezzature con i relativi mezzi da parte del gestore uscente Marco Finori alla Gst per il tramite di Marco Cordeschi. E' stata dura ma alla fine il verbale di riconsegna c'è stato davvero e le parti hanno firmato. Finori ha portato via tutto quello che era di sua proprietà tra la certezza di nuove denunce ed una nuova gestione che arriverà dopo il bando, che sarà emanato prestissimo dalla Provincia di Teramo. La montagna teramana vuole cambiare aria in tutti i sensi, così come il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo ha intenzione di fare.

La Cabinovia riaprirà per l'estate. E questa sembra una certezza, per ora.

QUI LE INTERVISTE A CORDESCHI E TUDISCO

QUI L'INTERVISTA A MARCO FINORI