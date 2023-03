PREVISIONI DEL TEMPO/MARTEDI INSTABILE CON DEBOLI PRECIPITAZIONI AL MATTINO

Carissimi amici buon pomeriggio e buon inizio primavera a tutti voi, questa sera alle 22.24 entreremo ufficialmente nella nuova stagione.

Dal punto di vista meteorologico, la giornata di domani vedrà ancora una certa instabilità sulle regioni centro/meridionali causata da un debole sistema perturbato di matrice Atlantica.

Sulla nostra regione molto nuvoloso o coperto in special modo durante la prima parte della giornata dove non mancheranno deboli piogge e locali nevicate sull'Appennino Abruzzese a quote superiori ai 1700mt di altezza.

Tendenza a generale miglioramento del tempo dalla seconda parte di giornata.

Dal punto di vista termico al primo mattino registreremo valori compresi fra i 3/9°C, le temperature massime fra 5/13°C, la ventilazione spirerà debole settentrionale.

Non mi resta che augurarvi un sereno inizio settimana a tutti e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO