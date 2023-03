I LETTORI CI SCRIVONO/ I CAMPERISTI DENUNCIANO: " L'AREA DI VIA POTITO RANDI CHIUSA PER LAVORI E I LAVORI NON CI SONO: PERCHE'? ALTRO CANTIERE FANTASMA ELETTORALE?

Rappresentiamo l'associazione Camper Noi (siamo circa 50/60 Famiglie di Camperisti), abbiamo contattato diverse volte sia l'Assessore che il Sindacoì per quanto riguarda la zona Carico e Scarico Camper nei pressi di via Potito Randi, che è chiusa da più di un mese e mezzo per lavori, ma i lavori non si sa quando inizieranno (c'è una data inizio lavori del 27\02\23), ed avevamo chiesto che nel frattempo venisse lasciata una Transenna removibile per poter effettuare le n/s necessità, la quale all'uscita avremo chiuso.

Purtroppo adesso non ci rispondono più e siccome si ricomincia ad uscire

con i Camper, "come faremo".

Dobbiamo scaricare per le strade di Teramo?

Confidiamo in un V/s interessamento, e porgiamo distinti saluti.

Lettera Firmata