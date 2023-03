ISOP: tutto sulla prestigiosa serie italiana di poker

La serie italiana di poker è uno dei tornei annuali più attesi e competitivi in Italia: vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche, i campioni più famosi e il motivo per cui questo gioco di carte continua a essere uno dei più amati e popolari in Italia.

Un tuffo nella storia della serie italiana di poker

Fondata nei primi anni Duemila, la cosiddetta serie italiana di poker attira da anni giocatori da tutto il paese che vogliono competere a livello nazionale e vincere premi in denaro decisamente considerevoli (oltre a rappresentare un’apertura verso i tornei internazionali). Come vedremo successivamente, infatti, la cifra non è fissa ma dipende dal numero dei partecipanti e dalle specialità in gara, si tratta però di diverse decine di migliaia di euro. Il nome con il quale la kermesse del Bel Paese è conosciuta a livello internazionale è Italian Series of Poker, abbreviato anche nella sigla ISOP, ed è nata dalla volontà di creare dei campionati italiani di poker sportivo che potessero essere rivolti a tutti gli esperti e gli appassionati di questo genere. L’ISOP è dunque pensata per tutti coloro che abbiano la volontà di misurarsi per ottenere le ambite qualifiche e, ovviamente, gli altrettanto ambiti premi.

Il torneo include infatti diverse categorie di gioco, come il Texas Hold ‘Em, il Omaha e altre specialità, e prevede a fine manifestazione la premiazione delle seguenti “cariche”: ISOP POY - Player of the year (nella quale contano i punti assegnati nei tornei principali, svolti secondo la modalità NL - Texas Hold'em), OMAHA POY - Player of the year (per determinare il miglior giocatore in una seconda classifica di specialisti, relativa ai tornei delle modalità di gioco Omaha Main e Omaha Light) e SIDE POY - Player of the year (categoria in cui si sfidano tutte le restanti varianti poker e che perciò concorrono per il primo premio in una classifica ulteriore, chiamata SIDE Player of the year). Da menzionare anche, collegata all’ISOP, la presenza del CIS, il Campionato Italiano a Squadre, per i team di giocatori (da 2 a 8) che gareggiano in squadra e che possono iscriversi all’inizio di ognuna delle stagioni di tornei nazionali.