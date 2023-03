I LETTORI CI SCRIVONO/ LA ZONA INDUSTRIALE DI SANT'ATTO E' IN ABBANDONO DA CINQUE ANNI: 100 LAMPIONI NON FUNZIONANO

Siamo al Nucleo Industriale di Sant'Atto. Un nostro lettore ci segnala l'abbondono in questa zona e scrive: "Illuminazione praticamente inesistente, con pali luce piegati e nascosti fra gli alberi, lampade pensolanti per un totale di circa 100 lampioni non funzionanti.Strada a dir poco sconnessa. Io torno da lavoro a piedi e vedo questo tutti i giorni da sempre. A causa della mancanza di illuminazione giudico questa zona molto pericolosa, di fatto è l' unico parco verde della frazione più popolosa di Teramo, la stessa frazione dove vive il sindaco di Teramo". Lo spettacolo continua con una discarica abusiva a due passi dal centro commerciale che nessuno ancora rimuove. Ma del resto la Teramo Ambiente, per quanto di sua competenza è sicuramente a lavoro nella nostra "rigenerata" city che, ci piace ricordare agli amministratori, non è solo San Nicolo' e Teramo Città ma si compone di un territorio ampio e non sempre "rigenerato" anzi diremmo meglio: "abbandonato" da cinque anni sicurament, come ha giustamente evidenziato il nostro lettore che quella area frequenta tutti i giorni.

Lettera Firmata