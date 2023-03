VIDEO/ "LA TRANSIZIONE ENERGETICA DI AGENA E PROVINCIA METTE INSIEME IDEE E SINDACI

“La Transizione Energetica: Maggiore Efficienza e Fonti Rinnovabili - Un’opportunità di sviluppo per il Territorio e l’Ambiente” è il titiolo dell'incontro che si è svollto a Teramo nella Sala Conferenze dell’Università degli Studi di Teramo – Polo Didattico “Gabriele D’Annunzio” – Livello Zero.

La Conferenza è stata organizzata da AGENA, in collaborazione con GSE (Gestore Servizi Energetici) e Renael (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali) e sarà il primo di una serie di eventi sul tema della Transizione Energetica, in modo particolare sulle opportunità e sugli strumenti a disposizione degli Enti Locali, per contenere i costi energetici sul territorio e allo stesso tempo accelerare il processo di Transizione Energetica verso le fonti rinnovabili.

In ragione di ciò, la Conferenza è rivolta principalmente ai Sindaci, agli Assessorati e agli Uffici Tecnici competenti in materia di Energia e Ambiente, che potranno approfondire le tematiche esposte direttamente con i principali attori in ambito nazionale (GSE e Renael) oltre che condividere eventuali necessità a livello locale.

Un parterre di personalità istituzionali di alto livello ha visto l'intervento on line dell’Assessore Regionale con delega all’Energia Nicola Campitelli e di esponenti del mondo accademico dell’Università degli Studi di Teramo e infine del Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo e dell’Amministratore Unico di AGENA Francesco Marconi, che hanno illustrato come l’Agenzia sia in grado di supportare gli enti locali sulla Transizione Energetica, in modo innovativo e con lo sguardo verso la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

ASCOLTA QUI FRANCESCO MARCONI E L'ASSESSORE CAMPITELLI