TORNA IL SOLE E IL CALDO, DA DOMANI, IN ABRUZZO



Buon pomeriggio a tutti carissimi amici, passata la fase instabile generata da una saccatura Atlantica che ha dispensato discreti apporti pluviometrici su buona parte delle regioni centro/meridionali, ora la pressione è prevista di nuovo in aumento sul bacino del mediterraneo ed in generale su tutta la nostra Penisola, ciò si concretizzerà con il ritorno ad un tipo di tempo più stabile e soleggiato anche se non mancheranno delle locali coperture dovuti a passaggi alti e stratificati ma senza alcun fenomeno al seguito.

Sull'Abruzzo e sul medio Adriatico, cielo poco nuvoloso al mattino, nel corso della giornata passaggio di nuvolositá alta stratiforme in diramazione nelle ore serali.

Le temperature sono previste in generale aumento i valori minimi saranno compresi fra i 3/9°C mentre le massime si attesteranno fra i 12/16°C, la ventilazione risulterà debole meridionale.

Per stasera è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con le previsioni per giovedi.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO