COMITATO PER LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, IMPLEMENTARE L'ILLUMINAZIONE E IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

"Situazione sotto controllo, massimo impegno per fare ancora meglio" Si è tenuto questo pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, il primo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Fabrizio Stelo.

Hanno partecipato il Questore, accompagnato dal Vicario, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Sindaco di Teramo, l'Assessore comunale alle politiche del commercio, manifestazioni ed eventi, turismo e marketing territoriale, il Presidente della Provincia ed il Comandante della Polizia provinciale.

Nel ringraziare i presenti per il lavoro fino ad ora svolto, il Prefetto Stelo ha tracciato i futuri indirizzi di intervento a presidio della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in provincia, ponendo l'accento sul tema della prevenzione degli illeciti attraverso la necessaria implementazione dei sistemi urbani di illuminazione e di videosorveglianza, il massimo coinvolgimento delle Polizie Locali ed il maggior controllo degli immobili abbandonati. Nel passare ad altro argomento, il Prefetto ha poi sottolineato l'importanza di assicurare lo svolgimento delle attività commerciali e l'organizzazione di eventi in una cornice di sicurezza e regolarità, pur senza trascurare le prerogative degli operatori economici nell'attuale momento di ripresa post pandemico.

Nell'auspicio che un approccio sinergico e collaborativo fra tutte le Istituzioni possa incidere positivamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini di questa provincia, il Prefetto ha infine rinnovato la piena disponibilità della Prefettura a supportare le Forze dell'Ordine, gli Enti Locali e la società civile tutta.