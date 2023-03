I LETTORI CI SCRIVONO / TOMBINI "ASFALTATI" A PIANO DELLA LENTA. E SE PIOVE?

"E' da ieri che provo a contattare il Comune di Teramo per capire chi ha avuto la brillante idea e non curanza di asfaltare i tombini di una strada..." Inizia così la telefonata di una residente di Piano della Lenta, letteralmente allibita per l'intervento fatto su strada dall'ente. In pratica, come si riesce a notare dalle foto che la signora ci ha fatto avere, il catrame è finito dentro il tombino. "Ma può essere una cosa normale? In pratica, se si guarda bene, in fondo al tombino, sotto la grata, c'è catrame che, se non viene rimosso subito, rischia di otturare lo spazio e quindi addio decorso dell'acqua piovana no?". Domanda retorica, chiaramente. Peccato che la signora abbia tentato di contattare alcuni numeri di telefono del Comune "ma invano, alla fine tramite l'Urp mi hanno detto che avrei dovuto parlare con un dipendente in particolare, in quel momento assente in quanto in Consiglio comunale". Chi pulisce il tombino? E, sopratutto, perchè c'è finito dentro il catrame?