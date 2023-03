ACQUA DEL RUBINETTO? "NO GRAZIE", 186MILA ABRUZZESI NON SI FIDANO

Più di 186mila abruzzesi non si fidano dell'acqua che sgorga dai rubinetti e beve solo acqua in bottiglia. Si tratta di 35 famiglie su 100 in Abruzzo, pari al 35,2% a fronte di una media nazionale del 29,4%. Mentre l'80,5% degli abruzzesi di undici anni e più consuma almeno mezzo litro di acqua minerale al giorno. Lo rileva l'Istat nel report "Le statistiche dell'Istat sull'acqua - Anni 2020-2022" pubblicato dall'istituto, alla vigilia della Giornata mondiale dell'Acqua. Sotto la lente d'ingrandimento, anche il problema delle perdite idriche, che in nove regioni sono superiori al 45%: tra i valori più alti, dopo quello della Basilicata (62,1%), c'è proprio l'Abruzzo, con il 59,8%. In 14 regioni e province autonome su 21 e in cinque distretti idrografici su sette, tra l'altro, aumentano le perdite idriche totali in distribuzione, con gli incrementi maggiori in Basilicata, Molise e Abruzzo.