ENNESIMO INCIDENTE SULLA BONIFICA DEL SALINELLO, DUE FERITI IN OSPEDALE

Si trovano entrambi all'Ospedale di Sant'Omero i conducenti delle due autovetture che, stamane, poco prima delle 8, si sono scontrate in un incidente lungo sp 8 meglio nota come Bonifica del Salinello, all'altezza dell'incrocio per Poggo Morello. Un 43enne in codice giallo e un 31enne in codice verde hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso del presidio vibratiano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Sant'Omero, la croce bianca, i vigili del fuoco e il 112. Le condizioni dei due feriti non destano particolare preoccupazione.