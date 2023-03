SI CHIAMERA' "EBRIUS" IL RISTORANTE DELL'IMPRENDITORE FRANCO IACHINI IN PIAZZA MARTIRI

Si chiama "Ebrius" il nuovo ristorante di Piazza Martiri, che nascerà in quelli che sono stati per anni i locali del Bar Olmo. A realizzarlo, dopo una lunga ristrutturazione dell'immobile, è l'imprenditore Franco Iachini, già presidente della Teramo Calcio. L'apertura del locale dovrebbe avvenire entro Pasqua, nell'attesa si sta già lavorando al posizionamento social della struttura. con l'apertura di pagine facebook, instagram e di un SITO internet, che per ora è solo una sorta di vetrina, in attesa di contenuti. Il nome non è originalissimo, in verità, è una parola latina che significa "ebbro" e in Italia esistono altri ristoranti con questo nome, come per esempio quello milanese di Opera, che si trova - coincidenza in Via Abruzzo. C'è anche una casa Il motto del locale, che sembra proporrà cucina di alto livello, è "non il solito posto", ma per avere indiscrezioni sul menù si dovrà attendere ancora. Cercando in rete, si scopre che lo chef sarà Manuel Di Stefano, già fondatore de "La goccia" di Trignano, visto anche a Cuochi d’Italia, la fortunata trasmissione di Alessandro Borghese, che si era fatto anche promotore dei piatti della tradizione abruzzese all’estero. Qui il bell'articolo dedicato da Le Virtù quotidiane.