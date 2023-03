NUOVO DIETROFRONT SUI PARCHEGGI: NIENTE PIU' MULTE, ABBONAMENTI PER I RESIDENTI E TARIFFE RIVISTE. ECCO TUTTE LE NOVITA'

Nuovo passo indietro del Comune sui parcheggi, dopo le proteste dei cittadini, arriva la revisione delle tariffe, l’avviso di cortesia al posto delle multe per le soste “allungate”, gli abbonamenti per i residenti e quelli per i cittadini non residenti. Insomma, tutto quello che si sarebbe dovuto fare all’avvio della nuova gestione, prima di esasperare i cittadini con le multe e i residenti con l’impossibilità di parcheggiare senza pagare. Per conoscere tutte le novità, decise dal Comune leggete le tabelle a fondo articolo. Per quanto riguarda l'avviso di cortesia, su cui si dovrà esprimere con un parere la Prefettura per blindate la correttezza del procedimento amministrativo in vista di futuri eventuali ricorsi dei cittadini, funzionerà così: l'automobilista troverà l'avviso con sopra un codice e si recherà al parcometro, digiterà quel codice e avrà contezza dell'importo da versare. Si sta valutando, per scoraggiare la tendenza a preferire di fare scadere il ticket, di inserire un euro di surplus.