VIDEO/ DISERTATA DALLA MAGGIORANZA, LA IV COMMISSIONE IN PROVINCIA: DOVEVA PARLARE DEI CONCORSI CONGELATI E DELLA GST-PRATI DI TIVO. LA MINORANZA CONVOCA UNA CONFERENZA STAMPA E ANNUNCIA IL CAMBIAMENTO DEL REGOLAMENTO

Manca il numero legale e così la quarta commissione consiliare provinciale presieduta da Luca Corona è andata deserta. Si doveva parlare della nota vicenda dei Prati di Tivo e del blocco dei concorsi "congelati" in Provincia con delibera n.55 del 9 marzo 2023. Per il suo svolgimento era stata richiesta la presenza del dirigente Furio Cugnini e del Presidente Camillo D'Angelo che non si sono presentati alla riunione. C'era la segretaria.

Dura la minoranza (presenti oggi: Corona, Pavone, Cardinali e Di Lorenzo) che a questo proposito criticano duramente la scelta messa in atto dalla maggioranza: "E' un atto grave - dicono - vista la delicatezza della questione sia dei concorsi bloccati che della Gran Sasso Teramano. Chiederemo nel prossimo consiglio di cambiare il regolamento, non possiamo rischiare che non si presentino altre volte".

