FOTO / "L'ACQUA IN ABRUZZO E' TRA LE MIGLIORI D'ITALIA", PARTECIPATISSIMO IL CONVEGNO PROMOSSO DAI CARABINIERI FORESTALI E DALL'UNIVERSITA'

E' stato partecipatissimo il convegno di oggi organizzato dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" insieme all'Università di TERAMO in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale

delle Foreste e della Giornata Mondiale dell'Acqua, istituite dall'Assemblea Generale ONU, sul tema "I boschi e il ciclo idrologico". Il convegno ha riempito l'aula magna del campus Saliceti a Coste Sant'Agostino, offrendo numerosi ed interessanti spunti di riflessione rispetto al tema delle risorse boschive e delle risorse idriche che rappresentano una vera e propria carta d'identità di qualità dell'Abruzzo. Tra i presenti, anche l'assessore regionale Emanuele Imprudente che non ha perso l'occasione per rassicurare gli abruzzesi: "La nostra acqua è un'acqua sicura, sottoposta a continue analisi e verifiche a tutela proprio dei riconosciuti livelli di qualità. Io bevo l'acqua dal rubinetto, si. Quello che bisogna evitare rispetto all'acqua è la cultura dell'allarmismo a tutti i costi". Il riferimento è ai dati diffusi dall'Istat: il 35,2% delle famiglie abruzzesi non si fida più e beve solo acqua imbottigliata. Prezioso il contributo del generale Giampiero Costantini, Comandante dei Carabinieri Forestali "Abruzzo e Molise", che ha rammentato ai presenti e a tutti i cittadini l'urgenza di "praticare un corretto approccio alle risorse della natura. In Abruzzo abbiamo le migliori acque, forse, tra quelle che poi vengono imbottigliate. Servirebbe un pò più di fiducia in quello che abbiamo sul nostro territorio e che altri territori non hanno. Pur mantenendo sicuramente alta l'attenzione e la capacità di tutela ed intervento diretto da parte di chi ha il dovere e il potere per farlo... Da tre anni con la Regione Abruzzo facciamo analisi, insieme all'Arpa, per quanto riguarda le aste fluviali interne e abbiamo avuto un miglioramento, costante, dei risultati: andiamo incontro ad una sempre migliore qualità delle acque...", ha chiosato il generale.