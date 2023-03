ELEZIONI A SILVI/ GIUSEPPE GENTILE E' UN ALTRO CANDIDATO SINDACO "PROGRESSISTA" IN ALTERNATIVA A SCORDELLA

Giuseppe Gentile si candida a diventare il nuovo sindaco di Silvi, in vista delle elezioni amministrative di questa primavera. Lo fa quale primus inter pares di un nuovo polo progressista che svii dalle classiche logiche politiche, deciso a sposare un progetto alternativo all’amministrazione uscente e che abbia come unico obiettivo, quindi, il bene della città.

Si è tenuta stamane, mercoledì 22 marzo 2023, la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, il gruppo civico ‘Silvi Possibile’ ed altre forze civiche che, dichiara Gentile, “hanno convintamente voluto e sostenuto la mia candidatura quale unico elemento di coesione tra le forze del centrosinistra. Mi auguro, inoltre, in una futura convergenza con altri gruppi politici e civici, le quali preclusioni spero possano non essere insormontabili.”

Tuttavia, il sostegno più importante, continua il candidato sindaco, “arriva dai tanti operatori commerciali, professionisti delusi dalle beghe politiche, e tanta gente comune, capaci di fugare definitivamente in me ogni dubbio sull’intraprendere o meno questa stimolante ma impegnativa avventura. Mi accompagnerà una squadra ricca di onestà, competenza e serietà pronta a dare qualcosa dalla collettività e non a pretendere da essa.”

La candidatura è dedicata alle donne e agli uomini di Silvi, “ed è un impegno che prendo” – conclude Giuseppe Gentile - “con tutti i nostri ragazzi e bambini, per regalare loro una città migliore di cui essere sempre orgogliosi.”

QUI IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI OGGI