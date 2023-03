PREVISIONI DEL TEMPO/ CALDO E SOLE, DA DOMANI IN ABRUZZO

Buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento pomeridiano con le previsioni del tempo per l'Abruzzo.

Pressione in ulteriore aumento domani sul nostro paese a garanzia del tempo stabile e soleggiato ovunque anche se della nuvolositá medio/alta stratificata si farà strada sulle regioni centro settentrionali dalle ore pomeridiane.

Sull' Abruzzo al mattino cielo poco nuvoloso con nuvolositá stratiforme in aumento dalle ore pomeridiane ma senza fenomeni al seguito.

Le temperature sono previste il lieve ed ulteriore aumento, i valori notturni saranno compresi fra 4/10°C mentre quelli diurni fra 14/18°C, la ventilazione spirerà debole meridionale.

Vi auguro un buon proseguo di giornata e vi rimando ai prossimi aggiornamenti.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO