GIANGUIDITA' IN PIAZZA VERDI: RIFANNO LE STRISCE BLU SULLE BUCHE DELL'ASFALTO

Poteva forse mancare il tocco di classe? Poteva questa amministrazione risparmiarci una pennellata di stile? Certo che no. Del resto, quella che abbiamo definito “gianguidità” è anche questo: annunciare tanto e realizzare poco. Così, dopo la fiera conferenza stampa nella quale l’assessore Filipponi annunciava felice la regolarità degli stalli (senza evidentemente aver letto la convenzione), e soprattutto sbandierava l’avvio dei lavori per la nuova segnaletica, ecco arrivare le nuove strisce blu… fatte sull’asfalto disintegrato. In conferenza stampa l’assessore aveva spiegato: «Non abbiamo rifatto le strisce perché aspettavamo la fine dei lavori del gas»… per poi rifarle sulle buche lasciate da quei lavori.

#gianguidità