INAUGURAZIONE DEL CAMPETTO DI VILLA MOSCA ALTA....UN FLOP

Non ha destato alcun interesse l'ennesima inaugurazione elettorale, in corso a Villa Mosca, in vista delle amministrative di Teramo da parte dell'attuale amministrazione. Oggi si può dire, senza rischio di smentita che l'apertura del campetto della parte alta di Villa Mosca, ha visto solo la partecipazione dei soliti noti: Sindaco, Vice Sindaco (che a Villa Mosca abita), il consigliere Bartolini, di due o tre componenti del comitato di quartiere della parte alta, dell'addetta stampa e di un giornalista e di quattro ragazzini impegnati a giocare a calcio. E pensare che il primo cittadino aveva anche pubblicato un video sui social, dove annunciava l'evento, invitando la cittadinanza che ha, invece, preferito disertare l'incontro. Di queste inaugurazioni sono piene la città, perchè, si sa, c'è stato un ampio "spargimento di fondi" per far vedere che si sta facendo qualcosa. Solo questo e niente più.