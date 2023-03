UNI.TE / SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE LAUREA ALTRI 57 AGENTI DI COMMERCIO

Ieri, mercoledì 22 marzo, ed oggi, giovedì 23 marzo, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, altri 57 nomi si sono aggiunti all’elenco dei laureati in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio e in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni appartenenti alla coorte ATSC, per un totale di 697 dottori. Un numero che acquista maggior valore se consideriamo i 1168 iscritti totali al corso di laurea, espressione di una domanda proveniente dal basso, ma anche dell’esigenza di disporre di personale qualificato manifestata dalle aziende, la cui difficoltà di reperimento di agenti di commercio deriva per il 29,8% proprio dalla preparazione inadeguata dei candidati.

«ATSC si fa portavoce di tale esigenza formativa – ha affermato Franco Damiani, Presidente ATSC e Delegato dell’Assemblea Enasarco -, proponendo alla categoria percorsi di formazione innovativi orientati sul mondo della comunicazione e del management; percorsi per i quali la Fondazione Enasarco eroga un contributo a sostegno degli agenti che decidano di investire nella propria qualificazione in considerazione dell’evoluzione della figura del commerciale, divenuto sempre più un consulente e sempre meno un raccoglitore di ordini».

Progetto particolarmente apprezzato dal Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, che ha così commentato: «Sono ormai diversi anni che partecipo a queste cerimonie, ma non riesco ad abituarmi all’emozione che provo ogni volta nel vedere l’aula magna piena. Oggi, poi, l’emozione è anche maggiore perché vedo tanti colleghi nuovi e questo vuol dire che l’Ateneo sta crescendo. Voglio salutare in modo particolare Franco Damiani di ATSC perché con la sua coorte ha fatto la storia di questa università, dando l’impulso ad altri dipartimenti per impegnarsi sempre di più ad accogliere studenti lavoratori».

Di seguito i nominativi dei laureandi:

Corso di laurea triennale

Bordoni Monica, Braglia Claudia, Calabrese Gianfranco, Ceron Stefano, Colombo Cristiano, Coppa Francesco, Creddo Eugenio, D'angelo Luigi, Del Gaone Sara, Di Paolo Giada, Diele Vito, Faraglia Marisa, Girasole Danilo, Gubertini Luca, Marcozzi Michele, Paciocco Giovanni, Perfetti Lorenzo, Pignotti Valerio, Pitzalis Alessandra, Raggio Leonardo, Rigoni Emanuel, Romanelli Graziano, Sagone Gianluca, Salvaggio Giampiero, Secci Maria Monia, Tinnirello Giuseppe Usinabia Marco, Venturini Filippo.



Corso di laurea magistrale

22 marzo 2022

Di Giannatale Sara, Perencin Andrea, Schiada Giorgio, Amato Vincenzo Fausto, Cioe' Giovanni, Contri Sandro

23 marzo 2022

Amoroso Pietro, Andreucci Dionisia, Armillotta Antonio, Carpena Giuliana, Fiamma Feliciano, Landi Elissa, Libe' Stefano, Marcelli Simona, Marchetti Marino, Ricciardi Omar, Stranges Cesare, Baietti Bruna, Bolzonello Giuliano, Bombini Mauro, Botteghelli Roberto, Chiesura Stefano, Cox Massimo, Iervolino Luigi, Pignataro Vanda, Pizzaghi Tommaso, Tedeschi Massimo, Torzolini Lucio, Valvason Corrado.