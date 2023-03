E' TERAMANO IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO DELLA PIZZA

E' teramano il campione italiano del cibo più amato al mondo. Si tratta di Emanuele Iannetti, giovane pizzaiolo, vero e proprio punto fermo del ristorante “Il Capolinea” di Teramo. Iannetti ha letteralmente dominato il 4° Campionato Nazionale Accademico della Pizza, organizzato dall'Accademia Pizzaioli Professionisti d'Abruzzo, aggiudicandosi il podio nelle categorie “Pizza Classica”, “Topping più artistico” e “Triathlon” e conquistando il secondo posto nella classe “Pizza in Pala”.

La competizione, che si è svolta dal 20 al 21 marzo all'interno degli spazi della fiera Saral Food di Pescara, ha visto la partecipazione di oltre 100 pizzaioli provenienti non solo da ogni parte d'Italia, ma anche dall'estero.

La giuria, composta da Matteo Fazzini, Valerio Valle, Luca Cocciolone, Antonio D’Antonio, Marco Signori, Marzia Buzzanca, Guido Rispoli e dal campione del mondo di pizza in pala romana, Nicola Sardella, al termine degli assaggi e dopo attente valutazioni, ha di fatto assegnato il maggior punteggio nella tre categorie (Pizza Classica, Pizza Napoletana e Pala romana) al pizzaiolo teramano che, così, è riuscito a laurearsi campione d'Italia.