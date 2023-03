PREVISIONI DEL TEMPO/ ANCORA TEMPO BELLO E MITE

Buon pomeriggio carissimi, la giornata di venerdì sul nostro paese trascorrerà ancora sotto la persistenza di un campo di alta pressione, tuttavia la componente di correnti da SW farà si che si potranno formare le solite stratificazioni medio alte in particolare dalle ore centrali del giorno sulle regioni centro/settentrionali, entro sera/notte sulle regioni alpine non si escludono locali precipitazioni anche nevose oltre i 2000 mt di quota, dovute ad un lieve calo dei geopotenziali, generato dalla ruota depressionaria in azione sull'Europa settentrionale.

Sul medio Adriatico ed in generale sulla nostra regione, cielo sereno al mattino con le solite stratificazioni alte in formazione dalle ore pomeridiane, ma senza fenomeni da segnalare.

Le temperature sono previste ancora oltre le medie del periodo, i valori della notte si attesteranno fra 4/11°C, quelli del giorno fra 14/19°C, la ventilazione spirerà debole da SW.

È tutto per oggi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO